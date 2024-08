Accessi record al pronto soccorso di Savona, la dottoressa Guiddo a IVG: “Casi giovanili in aumento”

Savona. Il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona continua a macinare numeri importanti. Se nelle giornate tra il 10 e il 13 agosto avevano fatto accesso 638 persone durante i giorni di Ferragosto i numeri sono quasi raddoppiati.

Entrando nello specifico il San Paolo dal 14 al 18 agosto ha registrato 1136 pazienti di cui 28 codici rossi e 81 bianchi. Insomma un agosto da record quello che sta vivendo il reparto di emergenza urgenza diretto dalla dottoressa Grazia Guiddo.

Nella giornata odierna, lunedì 26 agosto, dalla mezzanotte alle ore 14 si sono registrati 108 accessi: il 10% di codici bianchi. Un boom di emergenze che continua nonostante la morsa del caldo, negli ultimi giorni, abbia rallentato la presa. Un lavoro incessante e di assoluta professionalità quello di medici e infermieri del pronto soccorso che fa sì, nonostante il periodo di ferie, che il sistema regga questi numeri importanti.

Un lavoro per Savona che rispetto al 2023 non ha paragoni: numeri in crescita sia nel pronto soccorso che presso i punti di primo intervento. Quel che invece resta invariato sono i ricoveri: “Confermo il trend in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 – afferma la dottoressa Grazia Guiddo, responsabile del pronto soccorso del San Paolo – si recano al pronto tantissimi anziani ma c’è un aumento di casi giovanili. Purtroppo le persone di una certa età hanno subito scompensi legati al caldo mentre per i ragazzi le problematiche sono diverse: forse c’è più paura rispetto al passato e il desiderio di avere risposte immediate per poter tornare velocemente ai ritmi frenetici della vita estiva”.

Nel mese di luglio l’Asl2 aveva inaugurato una rete di ambulatori dedicati alla gestione della bassa complessità di cura, con l’obiettivo di snellire le attività dei pronto soccorso e garantire un servizio efficiente durante l’estate. Un aiuto che però non ha inciso particolarmente nella gestione del pronto soccorso di Savona. “Essendo aperti solo il sabato e la domenica (dalle ore 14 alle ore 20) purtroppo il loro apporto è stato limitato – afferma la Guiddo – e comunque non sono ad accesso libero per recarsi bisogna in ogni caso effettuare il triage presso il pronto”.

“Il ponente rispetto a noi è più organizzato, sicuramente gli ambulatori presso i pronto soccorso di Pietra Ligure e Albenga hanno avuto un impatto efficiente ed importante sullo snellire le attività del PS. Questi ambulatori possono svolgere esami del sangue, ecografie ed altri accertamenti ma per diversi invece non è possibile. Molte volte nei codici a bassa complessità si nascondono delle insidie che non sono subito evidenti per cui è sempre meglio fare qualche accertamento in più”, ci spiega la dottoressa a capo del reparto savonese.

Secondo la dottoressa Guiddo il problema però non sono i codici bianchi ma gli azzurri o i verdi, codici che intasano il pronto soccorso con patologie che potrebbero essere prese in carico dal medico di base.

“Manca educazione da questo punto di vista – afferma la Guiddo – molte patologia potrebbero essere curate a casa e non in pronto soccorso. Bisogna portare fuori i pazienti dall’ospedale e non dentro. E’ chiaro che con l’accesso al pronto soccorso si hanno tante risposte ma non bisogna sprecare le risorse. Purtroppo quando queste verranno meno bisognerà fare selezione“.

Per far fronte alle emergenze estive e a questi numeri importanti (soprattutto nel mese di agosto) la direzione del reparto ha adottato alcune modifiche come la chiusura di una sala visita alla mattina e lo spostamento di orario di un turno del medico del pomeriggio per garantire più aiuto nella fascia del tardo pomeriggio e sera. “Si un medico entra alle ore 16 e resta fino alle 23. Abbiamo notato un ingorgo tra le ore 11 e le 15 e poi in serata per questo abbiamo optato per questa soluzione – ci spiega – ormai la notte è come il giorno, ci sono stati dei turni notturni in cui non siamo riusciti ad abbattere le liste d’attesa nonostante il medico del pomeriggio si sia fermato di più rispetto al suo turno di lavoro”.

“Abbiamo ridotto una sala visite ma garantiamo sempre le urgenze”, sottolinea la dottoressa.

In ultimo non mancano parole di stima ed elogio al personale: “Solo una grande professionalità di tutto il team di medici e infermieri consente una presa in carico efficiente e sicura di ogni urgenza che si presenta in pronto soccorso”, afferma.

“Ed grazie alla competenza e professionalità degli infermieri di triage anche in periodi di così grande affollamento, si riescono ad individuare immediatamente le situazioni pericolose per la vita assegnando i codici di priorità alla visita medica e all’area di trattamento più appropriata – conclude la dottoressa Guiddo – e rivalutando costantemente le condizioni dei pazienti durante le attese che si possono protrarre data l’importante affluenza. Una grande squadra”.