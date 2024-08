Promozione, ottimi segnali dalle prime amichevoli per Albissole e Millesimo: sul mercato, ufficiali altri tre innesti per i biancazzurri

Albisola Superiore/Albissola Marina/Millesimo. 5 agosto 2024. Per i più sarà una data priva di un senso specifico, ma per Albissole e Millesimo quel lunedì di ormai due settimane fa ha segnato l’inizio non soltanto di una nuova settimana, ma quello di una nuova stagione sportiva. Un’annata che per Ceramisti e giallorossi si prospetta estremamente intensa: dopo anni infatti entrambi i sodalizi torneranno a respirare l’aria della Promozione, questo per un campionato che si prospetta equilibrato ed avvincente.

Se mister Fabio Macchia presentando la nuova stagione si è affidato alla prudenza non nascondendo comunque il fatto di disporre di un organico di assoluto livello, Sarpero ha preferito mettere in chiaro che l’Albissole punterà ancora una volta su gioco e grinta, ma senza voler badare troppo alla classifica.

Le prime uscite del precampionato per il momento stanno vedendo i biancazzurri in grande spolvero: con due vittorie (ottenute affrontando Spotornese e Capriatese, squadra militante nella Prima Categoria piemontese) e un pareggio (contro il quotato Celle Varazze), i Ceramisti stanno lanciando degli ottimi segnali in vista dell’annata che verrà.

Lo stesso si può dire per il Millesimo che nel weekend ha vinto e convinto contro il Quiliano&Valleggia. Il match disputato sabato contro i biancorossoviola guidati da Gianluca Molinaro è terminato con un largo 6-1, un risultato impreziosito dalle reti di Sata, Villar, Andrea Vittori e dalla tripletta del giovane Manuel Siri.

È soltanto calcio di agosto penseranno in molti… Se però è vero il buongiorno si vede dal mattino, allora le neopromosse savonesi potrebbero dar fastidio davvero a molte avversarie nel futuro girone A di un campionato di Promozione che si prospetta come estremamente incerto.

Sul fronte del calciomercato, invece, il Millesimo non dovrebbe annunciare ulteriori colpi, mentre l’Albissole nella giornata di domenica ha reso noti altri tre acquisti. Mister Sarpero potrà dunque contare su Lorenzo Chiarlone (difensore classe 2003 proveniente dal Finale), Thomas Polito (attaccante classe 2004 con trascorsi in Genoa, Savona, Celle Varazze e Spotornese) e Luca James Patarini, esterno classe 2005 in arrivo dall’esperienza negli U.S.A presso la DME Academy 2005 B Black.