Promozione, l’inizio delle preparazioni estive non ferma il calciomercato: le ultime da Legino, Pontelungo, Millesimo e Albissole

Albenga/Savona/Albissola Marina/Albisola Superiore/Millesimo. La lunga coda del calciomercato. Si potrebbe definire in questa maniera il periodo che precede l’inizio dei campionati dilettantistici locali. Tra Eccellenza e Promozione, per esempio, i primi giorni di allenamento in vista della nuova stagione sono già iniziati ma, nonostante ciò, le società stanno continuando ad annunciare delle novità in seno alle rose a disposizione dei propri allenatori.

Uno di questi è il caso del Legino, club che ha svelato l’arrivo di un puntello per la retroguardia di mister Fabio Tobia. Si tratta di Davide Favara, difensore in uscita dal Pontelungo per problemi logistici. Classe 2003, Favara oltre ad aver militato tra le file del sodalizio del presidente Michele Neri ha vestito le maglie di Sampdoria (settore giovanile), Vado e Albenga.

A rispondere è stato il Millesimo che, prima di iniziare la preparazione, ha reso noto di aver tesserato l’esterno d’attacco Ivan Bogarin, classe 2004 reduce dalla vittoria dei playoff nazionali con la Cairese. Inoltre il club del presidente Levratto, dopo aver svelato di aver raggiunto un accordo di sponsorizzazione con Simone Marinelli, ha concluso la propria campagna acquisti annunciando gli innesti di Manuel Cigliutti e Noal La Rosa, entrambi classe 2006 rispettivamente ex di Vado Juniores e Cairese.

In casa Pontelungo invece c’è chi va e c’è chi resta. La società granata infatti, nei giorni scorsi, ha comunicato di avere raggiunto l’accordo per la riconferma di Pietro Fazio, difensore classe 2006 cresciuto nel settore giovanile della San Filippo Neri.

Infine attenzione all’Albissole di mister Carlo Gino Sarpero. La preparazione in casa biancazzurra è iniziata lunedì all’insegna dell’entusiasmo. Presenti presso il Faraggiana anche gli Ultras Arbisöa, i quali hanno assistito a parte dell’allenamento dei Ceramisti potendo così osservare le gesta (tra gli altri) del confermato Alessandro Scarfì e di Matteo Rolandi, ex capitano del Vado Juniores pronto in vista della nuova annata a mettersi in gioco agli ordini del duo Sarpero-Orcino.