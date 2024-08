Promozione, Albissole al lavoro. Mister Sarpero: “Attenti ai nostri 2004”

Ieri ha preso il via la stagione dell’Albissole. La squadra ha svolto il primo allenamento agli ordini del confermato mister Carlo Sarpero in vista del campionato di Promozione. Una categoria conquistata dopo la splendida cavalcata dello scorso anno. Anche una gradita sorpresa sugli spalti, con il rinnovato gruppo Ultras Arbisöa. Anche quest’anno, quindi, le partite dei ceramisti si svolgeranno con un pubblico particolarmente acceso. “Li ringraziamo, penso che nessuno abbia questa cornice di pubblico”, commenta mister Carlo Sarpero.

“Le prime impressioni sono buone -prosegue il tecnico genovese -, ci sono molti giocatori della passata stagione. Alcuni li abbiamo tenuti altri hanno chiesto di rimanere qui. Abbiamo uno zoccolo di giocatori che sa già cosa vuol dire giocare per questa squadra. Abbiamo un’ottima base“.

Il mercato è stato contraddistinto dalla linea verde: “Abbiamo inserito tanti 2004, che purtroppo la Federazione ha tolto dai fuoriquota. Non abbiamo però avuto problemi a trovare dei 2005 e 2006 già pronti. Li ho già visti in palla. Sono tutti ragazzi che sanno cosa fare quando hanno la palla nei piedi”.

Elogi anche per il lavoro portato avanti dalla dirigenza e un mantra ben chiaro: “Sono soddisfatto di quanto fatto dalla società. Ha fatto un lavoro incredibile in estate. Ci sono più persone ora che ci danno una mano a livello dirigenziale. I ragazzi hanno tante persone su cui fare affidamento. La società ha assecondato le mie richieste: volevo un gruppo giovane con obiettivi di crescita personale. Ma la priorità dovrà essere per il collettivo. Al Faraggiana deve esserci solo la parola “noi”, non la parola “io””.

Millesimo e Albisola matricole terribili? Questa l’opinione di Sarpero: “Il Millesimo ha fatto una squadra… Beh, come altri non possono nascondersi. A tanta gente piace giocare a nascondino. Ha allestito una squadra diversa dalla nostra. Sono fortissimi, hanno un bravo mister e una bella società. Hanno un obiettivo diverso. Noi puntiamo al mantenimento della categoria. Mi piace “matricola terribile” anche se siamo una società con una maglia pesante.

“Sembra una frase fatta, – conclude – ma aiuta guardare gli ultras quando si è in difficoltà. Qualche nome? Secondo me abbiamo dei 2004 che possono sorprendere”.

L’organigramma completo dell’Albissole