Promozione, Bragno. Frumento: “Grinta e fare punti sul nostro campo per mantenere la nostra Serie A”

Bragno. Ieri è andato in scena il Trofeo “Borreani” che ha visto sfidarsi in un triangolare il Quiliano&Valleggia padrone di casa, la San Francesco Loano e il Bragno di Ermanno Frumento.

Il tecnico savonese ha commentato così la serata al Picasso: “Stiamo facendo una preparazione estremamente intensa su un campo in erba naturale. Sul sintetico ci siamo un po’ appesantiti e questo è normale. Ci mancavano anche dei giocatori fondamentali. Però la prima partita con il Quiliano&Valleggia l’abbiamo fatta molto bene, purtroppo sbagliando due/tre occasioni ad un metro dalla porta. Poi la seconda partita invece non c’è stata storia, c’era una sostanziale differenza. Sono contento e sicuro che saremo pronti per l’inizio del campionato“.

Sul mercato i valbormidesi sono ancora attivi: “Ci manca una punta e stiamo cercando di risolvere questo problema“. Ma nel complesso Frumento è soddisfatto della rosa che ha disposizione: “Sono tutti ragazzi disponibili al sacrificio. Poi c’è uno zoccolo duro della squadra che ha anche un forte senso di appartenenza. Questo mi fa ben sperare. I giovani sono bravi nonostante sia il primo impatto con gente grande. Normale che inizialmente abbiano delle difficoltà”.

“Grinta e fare i punti sul nostro campo, che dev’essere il nostro punto di forza per mantenere la nostra Serie A“, questo il diktat per la stagione 2024-2025 dei biancoverdi: “Con la società condivido le stesse idee e vogliamo fare il passo lungo come la gamba, non di più. Tutto questo in un campionato estremamente competitivo, difficile e stimolante“.

La Promozione per Frumento è particolarmente equilibrata: “Ci sono tante squadre attrezzate. Su tutte la Carcarese, la Sestrese e il Millesimo. E ci sono anche delle buonissime squadre. Sappiamo con chi dobbiamo lottare, la coppa per noi sarà un ottimo allenamento per battagliare dal 22 settembre“.