Prima serata del “Viaggio nel Medioevo” a Finalborgo, “sold out” per la cena medievale

Finale Ligure. Giovedì 22 agosto è iniziata la 22ª edizione del Viaggio nel Medioevo. Migliaia di persone hanno varcato le porte del borgo, all’apertura della manifestazione il paese era già gremito da un paio d’ore e tutti i banchi nel pieno dell’attività. Il marchese Giovanni del Carretto attorniato dalla sua corte, dalla guardia nobile e da un nutrito corteggio storico di ospiti d’eccellenza ha aperto l’edizione 2024 dell’evento. Grande successo della cena medievale alla Locanda dei Cavalieri, allestita nei chiostri di Santa Caterina, con il “tutto esaurito”. Oltre 20 spettacoli sono andati in scena per le vie e le piazze del paese.

La macchina del tempo ha nuovamente funzionato: il paese è tornato indietro di sei secoli rivivendo l’epoca fastosa dell’antica capitale del Marchesato dei del Carretto. Alla cena medievale i commensali hanno potuto vivere un pasto da veri nobili, attorniati da dame, paggi e giullari mentre tutt’attorno il paese ha vissuto una vera festa di popolo, folle e colorata. Già nel pomeriggio il mercato iberico in piazza di Porta Testa si è animato di banchetti; gli accampamenti hanno preso vita con le vestizioni degli armati e giovanissimi scudieri correvano frettolosamente per il borgo carichi di armi, scudi e bandiere da portare ai loro signori; la musica di antichi strumenti ha iniziato presto a diffondersi fra i carruggi del borgo; artisti e rievocatori di tutta Europa hanno affollato il paese e le lingue hanno iniziato a mescolarsi, come in una antica profezia.

A completare la magia, luci colorate hanno illuminato di giallo e rosso le mura del paese creando un’atmosfera surreale sul letto del torrente Aquila, dove si sono esibiti i falconieri con i loro rapaci e armati e cavalieri hanno innalzato pali e insegne. Dalle prime ore della sera sono iniziati i duelli, le scaramucce…in attesa della resa dei conti di domenica sera dove gli uomini del marchesato del Finale con gli alleati francesi si scontreranno con i Genovesi e le loro truppe mercenarie.

Già dalla prima sera VNM2024 ha confermato la vocazione di rievocazione festosa, una festa medievale adatta a famiglie e appassionati. Festa, Storia, tradizioni: “…e gente molta in ciascuna strada e tutti quanti li veggian volentieri: e ogni dì di ben in meglio vada”.