Prima e Seconda Categoria: novità in entrata per Borghetto, Letimbro e Bardineto

Serie D ed Eccellenza sono al lavoro ormai da un paio di settimane. Stanno iniziando le squadre di Promozione e le più ambiziose della Prima Categoria. Intanto è tempo delle ultime novità per le rose. A inizio settimana, ecco tre annunci. Due dalla Prima Categoria. La Letimbro, che giocherà nel girone “b”, ha ufficializzato Gian Andrea Ferrero, il Borghetto, inserito nel girone “a”, ha reso noto l’ingresso di Gabriele Isabella. In Seconda Categoria, l’attivissimo Bardineto ha comunicato l’innesto di Gabriele Icardo dalla Cairese.

Il comunicato del Borghetto

Messi a segno i primi due acquisti, un altro tassello a disposizione di mister Rattalino: Gabriele Isabella, dopo diverse stagioni alla Villanovese, vestirà per la prima volta la maglia granata.

Giocatore di buona struttura fisica e dal piede educato, andrà a puntellare ulteriormente il nostro reparto di centrocampo.

Il comunicato della Letimbro

L’ASD Letimbro 1945 ha il piacere di annunciare che farà parte della squadra a disposizione di mister Roso anche il difensore Gian Andrea Ferrero.

Classe 2003, nell’ultima stagione ha vestito per alcuni mesi la maglia del Plodio, mentre in precedenza aveva militato con il Legino e la Priamar.

La società dà il benvenuto al nuovo tesserato gialloblù augurandogli una buona stagione.

Il comunicato del Bardineto

La Società A. S. D. Bardineto è lieta di comunicare che è stato ingaggiato, in prestito dalla Cairese, per il campionato 2024/2025 il giocatore Gabriele Icardo.

Nell’ultima stagione ha militato nel campionato di Prima categoria con il Millesimo.

Si ringrazia per la buona riuscita dell’operazione la Società A. S. D. Cairese 1919.