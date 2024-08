Prima Categoria, stagione al via per la Baia Alassio Auxilium: ecco le ultime novità

Andora/Alassio. Si respira una grandissima voglia di nuova stagione in casa Baia Alassio: dopo la buona annata disputata in occasione della scorsa edizione della Prima Categoria, quest’anno le Vespe tenteranno di migliorarsi ulteriormente.

È con questo obiettivo che i gialloneri in settimana hanno iniziato a lavorare agli ordini di mister Enrico Sardo in vista del campionato che verrà. Per l’occasione, la Baia Alassio attraverso i propri profili social ha svelato che il vice dell’allenatore delle Vespe sarà Michele Ciravegna. La preparazione atletica della squadra invece è stata affidata al professor Davide Carofiglio che si appoggerà al fisioterapista e osteopata Giulio Giraldi e alla massaggiatrice Monica Brasca.

Per quanto riguarda la dirigenza, il direttore generale sarà Daniele Taverna mentre il ruolo di direttore sportivo è stato affidato a Fabrizio Montaldo. Infine le chiavi di marketing e social saranno nelle mani di Elena Andreo, mentre il team manager sarà Ethem Sufali.

Fronte calciomercato invece, la Baia Alassio in seguito agli acquisti di Artur Hamati e Ronny Sacco nelle ultime settimane ha annunciato le conferme dei difensori Andrei Diaconu e Fabio Damonte, di Simone Paltrinieri (centrocampista classe 2002) e dell’attaccante Davide Abate (jolly offensivo anch’egli classe 2002).

Inoltre le Vespe hanno reso noti i tesseramenti di Simone Vinci (difensore classe 2004), Nicolò Aicardi (difensore difensore classe 2005) e dei centrocampisti Davide Setti (classe 1990), Filippo Gasco (classe 1999) ed Edoardo Secco (classe 2004).