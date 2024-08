Prima Categoria, Letimbro. Il presidente Vitiello: “Roso specialista nel creare gruppi, Bacigalupo sia fortino”

C’era quando la Letimbro navigava, ormai anni fa, nei bassifondi della Terza Categoria. C’è oggi con la Letimbro inquilina dello stadio Valerio Bacigalupo. In mezzo, un cavalcata esaltante fino alla Prima Categoria, mantenuta per sette stagioni. Antonio Vitiello, da poco presidente, c’è sempre stato e probabilmente senza di lui non ci sarebbe più un pezzo di storia del Santuario.

“Mi sono buttato in quest’avventura nella speranza che sia proficua e che a fine campionato vada tutto bene – commenta -. Abbiamo iniziato da zero dovendo ricostruire la squadra da capo con un solo giocatore rimasto. Adesso siamo riusciti ad arrivare ad una rosa di 25 giocatori con tanti dirigenti, andiamo avanti”.

La Coppa Liguria verrà disputata all’Augusto Briano, mentre dal 1 ottobre dovrebbero disputarsi le partite ufficiali nell’impianto leginese, dove la Letimbro auspica di raccogliere più punti possibili visto che sarà una delle poche squadre a giocare su un manto in erba vera: “Emozionante essere al Bacigalupo, giocare nello stadio cittadino è sempre un’emozione. Vogliamo provare a rimanere in categoria. Speriamo che questo campo diventi il nostro fortino nonostante le dimensioni, vorremmo provare ad ottenere più punti possibili per ambire alla salvezza“.

Sarà suggestivo e allo stesso tempo strano vedere il Savona come ospite al Bacigalupo: “Il campo sarà omologato per 100 spettatori, quando giocherà il Savona spero che sindaco e assessore aumentino la capienza. Vedere lo stadio con i tifosi biancoblù nel loro campo sarà per noi un grande piacere”.

Una rosa completamente nuova per la Letimbro: “Tutti nuovi. Solo Zignego è rimasto, lo reputo un bel giocatore. Un’ottima punta. Abbiamo alcuni giocatori di esperienza come Ferrigno. Spero che il mix tra gioventù ed esperienza crei una bella alchimia. Il mister è uno specialista nel creare gruppi”.