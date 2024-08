Presunto attacco di un lupo ai danni di un bambino, l’Osservatorio Animalista: “I lupi non mangiano i bambini”

Finale Ligure. L’Osservatorio Savonese Animalista replica alla nota diffusa oggi dall’Associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali in merito al presunto attacco di un lupo ai danni di un bambino avvenuto a Ferragosto alle Manie.

“Lascia perplessi la notizia, diffusa dall’associazione Nazionale per la Tutela dell’Ambiente e della Vita Rurali di Sondrio, su un presunto attacco di un lupo ad un bambino, che sarebbe avvenuto sulle alture finalesi delle Manie la notte di ferragosto – dice Osa – L’Osservatorio spera che, prima di scatenare una ‘caccia al lupo’ le autorità competenti, Carabinieri Forestali e Polizia Municipale coordinate dalla Procura della Repubblica, acquisiscano il video ed ogni testimonianza diretta ed accertino i fatti, senza escludere, a carico della associazione Antavr, l’eventuale reato di procurato allarme; dalla visione del video diffuso, si vede infatti un giovane (forse) lupo curioso ed impaurito che si avvicina guardingo e circospetto”.

“E verifichino altresì la veridicità delle affermazioni dell’associazione su una lupa che a Vasto avrebbe ‘nell’arco di dodici mesi attaccato 15 persone, mandandone all’ospedale 13 inclusi due bambini di 4 anni azzannati e feriti addirittura di giorno in spiaggia, salvati solo grazie all’intervento dei genitori che li strapparono all’animale mentre tentava di trascinarli via’. Mentre è quantomeno strano che la notizia non sia ‘esplosa’ e in zona, a parte il video virale, nessuno ne sapesse nulla, OSA ricorda che scienziati e storici negano che i lupi abbiano mai attaccato uomini, donne e bambini compresi, a parte nella favola di Cappuccetto Rosso”.

L’Osservatorio ritiene infine “utile, prima di farsi un’opinione, visionare il sito dell’associazione (https://tutelarurale.org/) per rendersi conto di come i suoi aderenti intendono risolvere, sempre a fucilate, il presunto problema di orsi, lupi ed animali selvatici in generale”.