Prefettura, Forze dell’Ordine e Confcommercio Savona unite contro le truffe agli anziani

La Prefettura di Savona, con la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della Confcommercio e del patronato “50&più Savona”, ha promosso un’importante iniziativa per contrastare le truffe agli anziani, fenomeno particolarmente diffuso in questa provincia e che colpisce la parte più fragile della cittadinanza.

Al centro del progetto è stata posta la diffusione di un opuscolo informativo, denominato “Truffe agni anziani. Impariamo a difenderci. Consigli utili per difendersi dai malintenzionati” la cui attività di distribuzione ai cittadini è stata avviata attraverso gli sportelli front office della Prefettura, delle Forze di Polizia, del Comune di Savona, della sede Inps, dei presidi dell’Asl 2 e del patronato “50&più Savona” presso la Confcommercio, con prossima estensione ad altri luoghi frequentati da soggetti riconducibili alle fasce di età maggiormente esposte al fenomeno.

La pubblicazione, finanziata da Confcommercio, è stata realizzata al fine di tutelare gli anziani mettendoli in guardia da condotte fraudolente nei loro confronti, fornendo altresì utili strategie per non cadere nella rete dei truffatori.

L’opuscolo verrà inoltre inviato a tutti i comuni della provincia, al fine di favorire al massimo l’informazione capillare su un fenomeno che può essere sensibilmente arginato grazie ad una maggiore consapevolezza della sua effettiva presenza e delle insidie