Porto di Andora, a giugno e luglio i transiti aumentati rispetto al 2023: molti i diportisti stranieri

Andora. Più transiti nel porto di Andora, nei mesi di giugno e luglio. Bilancio positivo per l’approdo turistico che, nella prima parte dell’estate, ha registrato un notevole incremento di ormeggi ovvero di diportisti che soggiornano di passaggio nel porto pubblico che è anche Marina Resort a 4 Stelle. Rispetto al 2023, è anche aumentata, fino a 16 metri, la lunghezza degli scafi delle unità ospitate. I dati parlano di 445 transiti e sono in costante ascesa.

“Solo per giugno e luglio si tratta di un incremento di ben 60 transiti, molti di nazionalità straniera, soprattutto francesi, ma anche tedeschi e inglesi – ha dichiarato il presidente dell’Ama Fabrizio De Nicola – I numeri sono in costante crescita anche in questi giorni e se comparati con il 2023 evidenziano, ad esempio, che i diportisti stranieri siano quasi raddoppiati. Fra le motivazioni dell’incremento, oltre alla promozione mirata realizzata al Salone Nautico di Genova e l’eco su riviste di settore nautico avuto grazie ai premi ricevuti per l’impegno ambientale, potrebbero esserci anche le Olimpiadi che hanno svolto le gare di vela a Marsiglia: forse l’evento ha influenzato la scelta dei periodi di vacanza e privilegiato le rotte fra la Costa Azzurra e la Liguria. Siamo stati particolarmente soddisfatti nel ricevere gli apprezzamenti per il nostro porto che ci impegniamo a rendere sempre più inclusivo e rispettoso dell’ambiente”.

“Novità green anche nei bagni dove sono stati installati nuovi soffioni per le docce dotati di un sistema avanzato che utilizza l’acqua calda riscaldata dai pannelli solari e che ha come conseguenza minor produzione di impronta CO2 sull’ambiente. All’inizio dell’estate sono state sostituite ben sei delle nove telecamere di videosorveglianza già presenti e ne è stata installata una ulteriore. E’ stata potenziata l’illuminazione con nuove luci all’avanguardia al fine di favorire il controllo delle aree pubbliche del porto per interventi più efficaci in caso di emergenze come incendi sui natanti, perdita di combustibili, assistenza ai diportisti in caso di difficoltà che sono i compiti dell’Ama”.

L’approdo di Andora si apre alla comunità, ai turisti balneari, oltre che ai diportisti, anche con eventi: “Grande successo ha avuto il Fly Tandem Show” nello scorso fine settimana – aggiunge il presidente De Nicola – L’esibizione di danza sul flyboard ha incantato gli ospiti: molti hanno seguito lo spettacolo di volo sull’acqua dalle loro imbarcazioni, dai pontili e dalle banchine. Numeroso, nelle due serate, il pubblico giunto appositamente sul molo sottoflutto del porto”.

“Vorrei ringraziare il Comune di Andora per la collaborazione, il personale dell’Ama, la direzione del porto, gli ormeggiatori che hanno lavorato per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento sotto l’efficace coordinamento delcComandante del porto Piero Desantis. In nostro impegno è prioritariamente per il miglioramento dei servizi al diportista anche per le prossime stagioni e per dare, anche in futuro, ulteriori occasioni per vivere il porto turistico con piacevoli momenti di intrattenimento”.