Porti, Bagnasco (FI): “Rafforzare partecipazione dei privati per favorire la crescita economica”

Liguria. “Rafforzare e promuovere ulteriormente la partecipazione dei privati nello svolgimento dei servizi portuali è quanto mai indispensabile. Limitare infatti, come avviene oggi, la loro presenza allo strumento della semplice concessione di aree o banchine, e sempre sotto la governance dell’Autorità di Sistema Portuale, si è dimostrato un freno allo sviluppo dei servizi lungo la catena logistica”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Roberto Bagnasco.

“Per liberare energie è necessario, dunque, attivare fruttuose partnership tra pubblico e privato. Un impulso concreto, con riferimento al nostro territorio ligure, si potrebbe avere attraverso le Zone Logistiche Semplificate, dove, attirando investimenti privati per lo sviluppo di servizi di qualità, si potrebbero incrementare in maniera del tutto naturale, e con le AdSP di riferimento a svolgere il loro ruolo di garanzia dell’interesse pubblico, iniziative di forte impatto sulla crescita dell’economia del territorio”.

“Tutto questo deve essere però accompagnato da una sempre più auspicabile semplificazione amministrativa e burocratica. Consentire, ad esempio, alle autorità portuali di avviare in tempi certi le opere necessarie per garantire lo sviluppo e la competitività dei porti italiani rispetto a quelli europei significa non rimanere indietro e poter stare al passo dei competitor internazionali. Condizione indispensabile per attrarre nuovi investimenti” conclude.