Ponyadi, esperienza positiva per l’Associazione Ippica Le Rocce di Sassello

Arezzo. Dal 2009, partendo da Genova, un gruppo di appassionati diede vita ad una attività di maneggio costituitasi come Associazione Sportiva Dilettantistica Ippica Le Rocce, che negli anni ha riscosso un costante successo partecipando a trekking, gare, raduni e manifestazioni di livello nazionale e internazionale.

Alle Ponyadi che si sono svolte ad Arezzo dal 24 al 27 luglio ha partecipato per la categoria B1, alla sua prima esperienza a livello nazionale, il gruppo Pony dell’Associazione Ippica Le Rocce di Sassello.

Grazie agli istruttori Simone Amitrano, Valentina Falcioni e Mirco Torlione che hanno lavorato insieme a Fise Liguria per mettere insieme una squadra che riuscisse a far risaltare le caratteristiche migliori dei binomi cavaliere/amazzone con il proprio pony, nel Run&ride il “trinomio” Tabatha Elecktra Chiodo e Agnese Mazzi con Bandito si sono classificate ottave su 18 partecipanti, mentre Andrea Chiodo nella disciplina Attacchi con Legolas ha eseguito un percorso attento portando a termine l’esecuzione in modo molto brillante.

Nella terza giornata la disciplina dell’Endurance ha messo in risalto il binomio Ginevra Marzia con Ricotta Bonorvese, ottenendo un fantastico settimo posto su ben 56 partecipanti.

Nell’ultima giornata, con la disciplina del Carosello, la squadra ligure sassellese ha messo in campo tutti i binomi: Andrea su Bandito, Agnese su Aire, Ginevra su Ricotta e Tabatha Elecktra su Legolas, mettendo in scena, oltre allo spettacolo tecnico sulla musica di Bruno Mars, e dimostrando un vero e proprio esempio di gruppo unito che, alla prima esperienza fuori regione, porta al rientro a casa una bellissima esperienza insieme ai loro pony.

Da oggi si ricominciano gli allenamenti alle Rocce a Sassello, pronti per la prossima avventura.

Alcune immagini delle Ponyadi