Pontelungo, Zanardini presenta la nuova stagione: “Squadra matura. La coppa? Ci teniamo”

Albenga. La preparazione pre campionato è iniziata per il Pontelungo, che si appresta a vivere il campionato di Promozione 2024-2025 dopo una stagione positiva disputata da neo promossa.

Mister Fabio Zanardini ha commentato ai microfoni del club al termine dell’allenamento all’Annibale Riva: “Ho visto una squadra matura, con voglia di lavorare. I nuovi arrivi si sono già integrati alla grande. Sapevamo che non avremmo sbagliato sulle persone, adesso piano piano dobbiamo trovare l’amalgama. Ci vorrà un pochino di tempo avendo cambiato abbastanza. Il tempo c’è fino al 22 settembre, non mi preoccupo”.

Sulla Coppa Italia: “Tutti la utilizzano per mettere minuti nelle gambe, poi dopo il primo turno inizia a diventare una bella sfida. Noi che negli ultimi anni in Primi Categoria siamo sempre andati in finale, alzando la coppa un paio di volte, ci teniamo ed è un nostro obiettivo. Ovviamente dobbiamo fare conto delle condizioni fisiche dei ragazzi e dei lavoratori”.

Infine un passaggio su che cosa sarà necessario fare per svolgere un’altra buona annata: “Bisogna lavorare con voglia di fare, migliorare gli errori fatti soprattutto nel girone di ritorno. Ora tutti sanno che il Pontelungo non è una squadretta, ma è una squadra attrezzata e con una società che sta crescendo in tutto e per tutto. Ne siamo consapevoli e lo abbiamo già trasmesso ai ragazzi: devono ripartire dal girone d’andata della scorsa stagione”.