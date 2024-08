Ponte mobile della Darsena chiuso per manutenzione, polemica di residenti e commercianti: “Assurdo fare i lavori ad agosto”

Savona. Monta ancora una volta la polemica in seguito alla chiusura ai pedoni del ponte mobile in Darsena a Savona per manutenzione. Lo stop al passaggio è previsto fino al 9 agosto, mentre verrà garantito il passaggio ai natanti da diporto, della pesca professionale e delle altre attività nautiche presenti nella darsena.

I lavori sono stati avviati per consentire lo svolgimento di una serie di interventi manutentivi ordinari periodici importanti, programmati nei periodi di bassa stagione degli attracchi crocieristici. Le attività manutentive riguardano anche gli organi di movimento, gli apparati idraulici, i motogeneratori ed altri sistemi di sicurezza, ulteriormente alle manutenzioni già effettuate settimanalmente per garantire il corretto funzionamento del sistema di apertura e chiusura.

Negli ultimi tre anni spesso il ponte è stato chiuso per un guasto in attesa della riparazione sollevando le polemiche di esercenti e abitanti.

Sul piede di guerra i commercianti che sottolineano: “Ieri abbiamo avuto un calo di incassi, ad agosto di solito assistiamo a un aumento ma in queste condizioni è impossibile, sono giorni su cui puntiamo molto – evidenzia Michele Sgambato, titolare di un locale vicino al ponte -. Col ponte chiuso la zona è anche meno luminosa. Auspichiamo come dialogo con Autorità Portuale che domani riaprano il ponte, mi chiamano in tantissimi per lamentarsi”.

I residenti evidenziano i problemi per le persone disabili: “Una signora ieri è caduta sulle scale – racconta un residente -, mi chiedo se sia possibile chiudere in questo periodo, qui nessuno si occupa di niente. Con una carrozzina non si può fare il giro, ci vogliono due giorni”.

“E’ uno scandalo che periodicamente bisogna chiuderlo e che rimanga chiuso per così tanto tempo – aggiunge un’altra residente -. Io sono giovane, ma mio padre non mi viene manco più a trovare, col ponte chiuso rimaniamo isolati e chiudere il passaggio ad agosto è ridicolo“.

E ancora fa eco una turista che abita in Darsena: “Mi chiedo dove sia il buon senso nel concepire questa manutenzione la prima settimana di agosto. E’ assurdo. Se si vuole dar senso alla vocazione turistica di Savona questi servizi nella stagione estiva vanno garantiti. Mia madre ha 80 anni e ho le bimbe abbastanza piccole, è un disagio”. E ancora un’altra residente: “Girare con questo caldo per un anziano è insostenibile, si potevano fare in autunno questi lavori”.