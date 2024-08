Ponte di Ferragosto a Ceriale: festa di San Rocco con i fuochi d’artificio e il cabaret con Max Angioni

Ceriale si prepara all’intenso week end di Ferragosto con il suo programma di eventi e iniziative dell’estate 2024.

Evento clou l’appuntamento di sabato 17 agosto con il Cabaret d’autore inserito nella rassegna “Rotonda sul mare”, che vedrà sul palco di piazza della Vittoria Max Angioni e il suo spettacolo “Anche meno”. Per il 15 agosto, invece, appuntamento con “Deja Vu Live Band”: canti e balli per festeggiare la speciale serata di Ferragosto.

E il giorno seguente, il 16 agosto, tradizionale e sentita festa per il patrono cittadino di San Rocco, con il programma di celebrazioni e iniziative durante la giornata. E il gran finale con lo spettacolo pirotecnico dal molo di San Sebastiano. Alle ore 20.30 la processione per le vie cittadine alla presenza di autorità civili e religiose, organizzata dalla Confraternita S. Caterina. Non mancherà una atmosfera festosa nei locali della cittadina cerialese. A Ceriale sarà un ponte ferragostano tutto da vivere, quindi, con la cittadina del ponente savonese nel pieno della stagione estiva e delle sue presenze.

A chiudere il ponte di Ferragosto gli appuntamenti di domenica 18 agosto: alle 6.00 torna il “Concerto all’alba” con note di musica classica, nel tratto di litorale davanti a piazza della Vittoria. E dalle ore 9.00 la fiera sul lungomare Diaz con mercatini e artigianato che offriranno una serie di prodotti locali, con la collaborazione di “LavoriAMO Ceriale” e a cura della parrocchia di San Giovanni Battista ed Eugenio.

“Un lungo ponte di Ferragosto a Ceriale tutto da vivere e gustare, con musica, intrattenimento e i fuochi d’artificio: tanti i turisti e visitatori che stanno affollando la nostra località e che potranno trovare una offerta di eventi e attrattive di assoluto valore e qualità” affermano il sindaco Marinella Fasano e l’assessore alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.