Pietra, sorpreso ubriaco alla guida sull’Aurelia oppone resistenza: patente ritirata e denuncia

Pietra Ligure. Guida in stato di ebrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le accuse contestate dai carabinieri ad un uomo di mezza età di origine straniera.

È stato fermato questa notte, mentre si trovava alla guida della sua auto sulla via Aurelia, a Pietra Ligure. È stato visto mentre procedeva con fare incerto, a zig zag, e per questo motivo è stato intercettato per un controllo.

È emerso che era ubriaco alla guida e, forse complici i fumi dell’alcol, ha reagito malamente, opponendo resistenza.

In seguito all’accaduto ha rimediato una denuncia ed il ritiro della patente di guida.