Pietra Ligure, torna la “Festa della Frittella” alla parrocchia del Soccorso

Pietra Ligure. Dopo il successo nelle giornate di luglio per la sagra campestre, a partire da giovedì 22 agosto, e fino a sabato 24 agosto, la parrocchia del Soccorso a Pietra Ligure ospita la tradizionale “Festa della Frittella”.

Un appuntamento all’insegna delle specialità gastronomiche e della solidarietà nel quale si potranno gustare diversi piatti tipici, dai fugassin e alle squisite frittelle (dolci e salate).

Le serate saranno animate dalle orchestre “Cristian e la luna Nueva” e “Laura Fiori”.

L’apertura della manifestazione, e degli stand gastronomici, nel campo alle spalle del Convento dei Frati, è fissata per le ore 18.30.

Il ricavato delle tre serate sarà destinata per missioni francescane e l’assistenza a persone ammalate e famiglie disagiate, oltre che per la mensa locale dei poveri: una parte sarà finalizzata alle attività educative per i giovani della parrocchia pietrese.

I volontari della comunità parrocchiale sono pronti per l’iniziativa, con la macchina organizzativa già in moto in vista dell’evento.

“Per la nostra parrocchia un altro momento di festa e aggregazione, legato a progetti umanitari e di solidarietà– ha affermato Fra Girolamo. – Auspichiamo di confermare le numerose presenze delle passate edizioni, per questo l’invito è quello di venire a degustare i nostri piatti e trascorrere una serata in compagnia, anche grazie all’intrattenimento musicale delle orchestre” conclude il frate della parrocchia pietrese.