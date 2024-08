Pietra Ligure, Odasso e Insolito: “Dobbiamo fare un campionato di vertice, c’è la consapevolezza di essere forti”

Pietra Ligure. “Seria” è il primo aggettivo utilizzato da Tommaso Odasso, centrocampista del Pietra, per descrivere il test amichevole contro la Carcarese. Una sfida che porta anche la sua firma, con il gol segnato nel primo tempo. “Si sono visti i primi meccanismi – continua Odasso – ed è stato un match che ci è servito, anche dal punto di vista difensivo”. Punto fermo del centrocampo biancoceleste, Odasso è il giocatore che ha avuto più minuti a disposizione nella partita. Ha iniziato al fianco di Sancinito, in un reparto già collaudato nella passata stagione, svolgendo la funzione di raccordo tra la fase di costruzione e quella di finalizzazione del Pietra.

Ma se la coppia con l’ex Albisola e Cairese, tra le altre, è una certezza, questo Pietra ha ancora da completarsi e conoscersi. Soprattutto, nel reparto offensivo, dove l’arrivo di Sogno ha aggiunto materiale alla rosa di mister Cocco. A proposito, parla Gianmarco Insolito, esterno sinistro dello schieramento pietrese: “Queste partite servono per mettere minuti nelle gambe, provare cose nuove e trovarci tra di noi“.

Sugli obiettivi che si pone il Pietra edizione 2024/2025, Odasso si espone così: “Noi dobbiamo cercare di migliorarci, facendo un campionato di vertice. Tuttavia, ci sono squadre forti e ogni partita richiede di battagliare”. Molto del miglioramento dei biancocelesti dovrà passare dai nuovi arrivati, come afferma Insolito: “La società ha acquistato giocatori importanti. Sogno è uno degli attaccanti più forti con cui io abbia giocato. Anche Faedo è molto forte. Affronteremo la stagione con la consapevolezza di essere forti, anche se questo non vuol dire che dobbiamo vincere il campionato. Si parla e si dice, ma in mezzo c’è il pallone e bisogna giocare“. D’altro canto, però, le sole risorse offensive non bastano per raggiungere certi obiettivi, come detto da Odasso che parla di “compattezza” come elemento fondamentale da mantenere per questa stagione.

Oltre agli aspetti tecnici e tattici, grande importanza avrà la forza caratteriale del gruppo. “La società – commenta Odasso – ha individuato giocatori che sono entrati nel nostro spogliatoio e sembrava fossero con noi anche l’anno scorso. Dall’esterno magari questo aspetto non risalta, ma è fondamentale per vincere le partite. Avere dei rapporti importanti è una cosa che conta”.