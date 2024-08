Pietra Ligure, Dominici e Sogno: “Campionato difficilissimo, nessuna pressione: dobbiamo lavorare per trovare l’amalgama”

Pietra Ligure. Prime prove di coppia per Enrico Dominici e Santiago Sogno, i due alfieri dell’attacco del Pietra di Matteo Cocco. Il primo sarà la seconda punta, alle spalle dell’argentino, almeno stando alle indicazioni offerte dell’amichevole contro la Carcarese. Un test terminato 3-1 per i biancocelesti, con proprio Dominici tra i marcatori. “Bisogna fare i complimenti alla Carcarese – il primo commento del numero 9 – perché ci ha messo in difficoltà. Noi con qualche indisponibile non eravamo al meglio, ma siamo sulla strada giusta“.

Al suo fianco in conferenza stampa il bomber ex Cairese che commenta: “I compagni mi hanno accolto tutti benissimo, la società mi ha voluto fortemente. Darò il massimo in allenamento e alla domenica, con le partite che contano vedremo realmente di che pasta siamo fatti”. È chiaro che con due attaccanti di questo calibro, aggiunto al resto della squadra che possiede valori straordinari, i biancocelesti siano tra i favoriti del campionato. Anche se, afferma Dominici, “il campionato è difficilissimo, ci sono tante squadre che se la giocheranno“.

Certo è che molto del campionato del Pietra passerà per l’intesa tra questi due attaccanti, scherzosi e sorridenti nell’intervista. A questo proposito, Dominici dichiara: “Santiago è fortissimo, si trova sempre al posto giusto e fa giocare bene le squadre. Da lui c’è tanto da imparare, bisogna “rubargli” il più possibile“. “Vale lo stesso per me – replica Sogno – e mi sono trovato benissimo con tutti. Abbiamo tanti giocatori di qualità, bravi nell’uno contro uno. Speriamo di toglierci tante soddisfazioni insieme per arrivare ad un obiettivo importante, anche facendo qualche gol in meno”.

Innegabilmente l’argentino è l’uomo che può permettere al Pietra di compiere un salto di qualità, ma il centravanti non sente questa pressione. “Non ho pressioni – afferma Sogno – ma bisogna provare a fare meglio della scorsa stagione, arrivando tra i primi tre. Il cammino è lungo e bisogna lavorare per galoppare fino alla fine del campionato”. Conclude invece Dominici, parlando del pacchetto offensivo biancoceleste: “Siamo un ottimo reparto, ma dobbiamo ancora amalgamarci bene perché le partite saranno difficilissime. Nulla va dato per scontato”.