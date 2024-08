Pietra, camion incastrato: la frazione di Ranzi rimasta ancora isolata per ore

Pietra Ligure. La frazione di Ranzi è rimasta isolata dalle 4.00 fino alle 10.00 di questa mattina per lo stop alla viabilità provocato da un camion rimasto incastrato all’altezza della strettoia della chiesa della Concezione.

L’episodio si è verificato a seguito di una manovra azzardata del conducente del mezzo, proveniente dell’Est Europa, una volta uscito dal casello autostradale. Stando a quanto riferito, a trattare in inganno l’autista sarebbe stato il navigatore.

Non è la prima volta che un mezzo pesante crea un “tappo” alla normale circolazione viaria sulla strada principale, in via Santa Concezione, nonostante la cartellonistica stradale presente in merito ai limiti per il transito dei tir.

Sul posto sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco, impegnate per diverse ore nel cercare di disincastrare l’autoarticolato: operazione riuscita solo con l’ausilio dell’autogru che ha permesso di sganciare il rimorchio e consentire così al conducente di tornare indietro e riprende il percorso.

Sul luogo dell’accaduto ha operato anche la p0lizia locale di Pietra Ligure: per l’autista è scattata anche una sanzione, tuttavia si pensa di installare un nuovo pannello luminoso prima dell’ingresso nella frazione pietrese, per evitare nuovi episodi del genere che di fatto bloccano un intero centro abitato.