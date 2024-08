Picchiata e rinchiusa in casa mentre è incinta: l’incubo di una savonese, arrestato il convivente 21enne

Savona. Una storia di violenza e minacce nel nome della gelosia, divenuta, come spesso accade, una vera e propria malattia.

È il racconto dell’incubo vissuto da una ventenne savonese, che a gennaio di quest’anno ha conosciuto un ragazzo coetaneo (21 anni) probabilmente convinta di aver trovato l’amore, ma è stato solo l’inizio di una spirale di vessazioni e maltrattamenti.

Dopo poco essersi conosciuti i due hanno iniziato la convivenza, in un paese dell’entroterra savonese, ma le cose sono precipitate velocemente.

Lei è rimasta incinta, ma nemmeno questo è bastato a spegnere la gelosia del ragazzo che, con il tempo, l’ha letteralmente relegata in casa, impossibilitata a muoversi senza la presenza del compagno.

Un rapporto, come detto in precedenza e come accertato dagli inquirenti, caratterizzato da continui e ripetuti episodi di maltrattamenti, minacce ed ingiurie da parte dell’uomo, lesivi sia dell’integrità fisica che morale della giovane convivente.

Ieri (30 agosto), nel pomeriggio, i poliziotti della Squadra Mobile hanno però messo fine all’incubo procedendo all’arresto in flagranza del 21enne, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e sequestro di persona ai danni della convivente.

L’arrestato è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e la donna posta in condizioni di sicurezza.