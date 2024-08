Piatti gourmet e golosità, cocktail e vini, musica e l’atmosfera unica di uno splendido giardino: tornano gli aperitivi di Villa Cambiaso

Savona. A grande richiesta a Villa Cambiaso ritornano due appuntamenti che, nel mese scorso, hanno fatto sold out.

Si inizia il 29 agosto con l’Aperitivo Gourmet, serata che a partire dalle 18.30 consentirà di assaporare un aperitivo gourmet preparato dallo chef Gianfranco Rossino del Ristorante Bino di Savona, ormai diventato un riferimento per chi ama la cucina ricercata e rivisitata ma sempre basata su prodotti del territorio ligure.

Anche i palati più raffinati resteranno catturati dall’aperitivo di eccellenza composto finger food creati sul momento dallo chef abbinati ai vini della famosa Cantina Toscana Antinori.

Si prosegue sabato 31 agosto con AperiBlues: dalle ore 18.30 verrà proposto un ottimo cocktail accompagnato da sfiziosità preparate da Drop di Savona nel fresco giardino della dimora storica.

La location sarà “inondata” dalla melodia Blues di due grandi nomi del panorama musicale Ligure Margherita Zanin e Cristian Aicardi che accompagneranno la serata con brani iconici del Blues, Roots, Country Rock.

Serate magiche in una location unica per la città di Savona, che in occasione di questi due eventi potrà essere visitata anche nel piano Nobile, normalmente chiuso al pubblico.

Prenotazioni per Aperitivo Gourmet by Bino a questo link. Prenotazioni per AperiBlues a questo link.