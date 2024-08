Peste Suina Africana, 4 nuove positività in Liguria: un caso anche in un allevamento suinicolo

Liguria. Sono stati diagnosticati cinque nuovi casi di PSA che portano il totale dei positivi a 1.674.

Le quattro ulteriori positività sui cinghiali sono state riscontrate in Liguria dove il totale raggiunge i 1.011 casi. Nessun nuovo caso sui cinghiali è stato segnalato in Piemonte.

Una nuova positività su un suino in allevamento è stata riscontrata in Piemonte, come il precedente in provincia di Novara a Trecate.

Il totale dei casi positivi in Piemonte sale così a 663 (nel conteggio sono compresi i due positivi in allevamenti suinicoli).

I quattro casi liguri sui cinghiali sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Genova (259 casi totali), uno a Ne (4), uno a Uscio (41), uno a Varese Ligure (10).

Rimangono stabili a 157 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.