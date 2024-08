Celle Ligure. C’era una luna splendida. Poi la serata d’estate ha fatto il resto. Dall’alto, la passeggiata sembrava una cartolina. Ecco Celle e un evento da ricordare.

Perché incastonato in un contesto di rilievo: per le persone che hanno gremito il paese, che hanno ballato, per la musica, le vetrine, per chi ci ha creduto, per chi ha partecipato. Per chi ha lavorato per offrire l’opportunità di vivere una notte bianca ben riuscita.

Un evento, a partire dal tardo pomeriggio con musica, street food, e shopping. Soddisfazione da parte del sindaco, Marco Beltrame, e dell’Amministrazione Comunale.

“Per una notte” Celle e la magia dell’estate. Un successo per “una notte” da ricordare.