Per la Promozione c’è anche lo Speranza, Girgenti: “Playoff l’obiettivo, ma non ci poniamo limiti”

Lo Speranza ha condotto un mercato diverso rispetto a come aveva abituato. Il club ha pescato alcuni giocatori dalla Promozione, ha inserito elementi che hanno di recente vinto la Prima Categoria. Inoltre, sono arrivati giocatori di esperienza e personalità come gli ex Letimbro Rossetti e Molinari più giovani che si sono messi in mostra in una stagione difficile come Tuci e Imeraj, provenienti dalla Priamar Liguria. Una rivoluzione che posiziona i rossoverdi, sulla carta, subito un gradino dietro al Savona e al Masone e in coabitazione con Multedo e Campese.

Il gironese “savonese-genovese” però non è mai stato vinto in questi tre anni dalla favorita. Ecco che quindi lo Speranza potrebbe, perché no, porsi l’obiettivo di proseguire la tradizione. La Sampierdarenese partiva molto dietro al Savona formato “maxi” di Marinelli, il Quiliano&Valleggia è stato una sorpresa rispetto alle più accreditate Pra’ FC e Masone così come l’Albissole dello scorso anno non partiva in pole position.

La rosa dello Speranza

Portieri: Berruti, Gallinari, Trozzola. Difensori: Buzali, Cirillo, Eboli (dal Cengio), Incorvaia (dall’Albissole), Orsolini, Rossetti (dalla Letimbro), Sciutto. Centrocampisti: Alò (dalla Carcarese), Carocci (dal Quiliano&Valleggia), Frosio, Greco (dal Millesimo), Imeraj (dalla Priamar), Molinari (dalla Letimbro), Murialdo (dal Quiliano), Pelagalli. Attaccanti: Bianchi (dalla Carcarese), Ciappellano (dal Cengio), Crocetta, Di Nardo (dal Cengio), Frumento, Panucci (dal Savona), Tuci (dalla Priamar). In verde i giocatori che nelle ultime tre stagioni hanno vinto il campionato di Prima Categoria.

Mister Davide Girgenti non si pone limiti

L’idea di un mercato così ambizioso c’era fin dall’inizio?

La società voleva apportare cambiamenti. Mi accingo al terzo anno dall’inizio con la squadra. L’idea era cambiare per dare stimoli nuovi a chi rimane e a noi dello staff. Abbiamo provato ad alzare competitività ed esperienza. Durante il mercato il direttore Mauro Rosa è stato bravissimo. Ci sono giocatori che vengono da categoria superiore e altri che hanno vinto campionati. Pian piano è nata una squadra divertente da allenare e notevole sotto il punto di vista dell’esperienza.

L’obiettivo?

Non mi nascondo dietro a un dito. Dobbiamo migliorare la posizione dello scorso anno, quindi dobbiamo disputare i playoff. Ma non ci poniamo limiti.

La “tradizione” della vittoria di una non favoritissima. Ci pensate?

La squadra che deve vincere è il Savona. Per blasone non può rimanere ancora in questa categoria. Ma anche il Masone è fortissimo. Il Multedo di quella vecchia volpe di Bazzigalupi si è ulteriormente rinforzato. Ci sono anche il Quiliano&Valleggia e la Campese, del bomber eterno Criscuolo. Mi hanno parlato bene anche della Bolzanetese. E poi c’è la nostra bestia nera Old Boys. Proveremo a vincere tutte le partite.

Che Speranza hai in mente?

Le mie squadra hanno sempre avuto un’identità. Proveremo a proporre il nostro gioco e a non snaturarci con l’idea di fare sempre qualcosa di interessante. Siamo sempre arrivati a ridosso dei playoff pur senza la squadra per vincere.

Un nome da cui ti aspetti qualcosa in particolare?

Non mi aspetto qualcosa ma spero che Raffaele Crocetta possa dimostrare il proprio valore durante una stagione senza avere problemi fisici. Da tutti mi aspetto che possano dare quello per cui sono stati presi. Così facendo ci toglieremo soddisfazioni.