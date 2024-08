Parole ubikate in mare, il 23 agosto lo psicoterapeuta Massimo Recalcati presenta il libro “Elogio dell’inconscio”

Savona. Prosegue l’edizione 2024 di “Parole Ubikate in mare”, la rassegna a cura della Libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di Bper Banca e NH Hotels & Resorts.

Venerdì 23 agosto alle 21.15 in piazza Sisto IV a Savona incontro con lo psicoterapeuta Massimo Recalcati e presentazione del libro “Elogio dell’inconscio. Come fare amicizia con il proprio peggio” (Castelvecchi). Modera Renata Barberis. Musiche a cura di Silvia Schiaffino e Renato Procopio.

In un’epoca sempre più votata alla robotizzazione della vita, elogiare l’inconscio è un atto di resistenza. E’ infatti il luogo in cui il desiderio del soggetto si manifesta nella sua irriducibile singolarità, ritagliando costantemente uno spazio creativo, eccentrico, anomalo che nessuna pianificazione educativa può addomesticare. L’inconscio non smette di destabilizzare il conformismo sociale, è l’unico vero antidoto alla concezione dell’uomo come macchina e al culto narcisistico dell’io-padrone.

Recalcati (forse il più noto e amato psicoanalista nel nostro paese, docente presso l’Università di Pavia e di Verona, autore di numerosissimi saggi di successo) ci ricorda che non esiste un modello uguale per tutti cui dovremmo conformare le nostre vite. “Non cedere sul proprio desiderio”, come insegnava Lacan, è piuttosto un dovere etico che impegna ciascuno di noi, singolarmente, in una responsabilità radicale. A volte, persino quella di fare amicizia con il nostro peggio.