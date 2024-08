Parole Ubikate in Mare, a Savona Mario Monti presenta il suo libro “Demagonia. Dove porta la politica delle illusioni”

Savona. Per il prossimo appuntamento savonese di Parole Ubikate in Mare arriva in piazza Sisto IV un altro big della rassegna. Venerdì 16 agosto ore 21.15 a Savona arriva Mario Monti, ex presidente del Consiglio ed ex commissario europeo, con il suo ultimo libro: Demagonia. Dove porta la politica delle illusioni.

Sul palco il giornalista Mimmo Lombezzi colloquierà con lui per approfondire attraverso gli spunti di attualità le tematiche del libro che parte da questo assunto: in Italia, in vari Paesi europei e negli Stati Uniti, la democrazia di stampo liberal-democratico pare entrata in una fase di crisi profonda, assimilabile a un’agonia. Si deve ormai parlare di demagonia. È la conseguenza di troppi anni di governi molli, che hanno inseguito il consenso immediato e facile, accantonando i problemi e rinviando le scelte impegnative. La demagonia, però, non è irreversibile. Per arginarla e respingerla occorre una politica seria, fatta da politici responsabili, disposti anche a perdere le elezioni. Ma occorre anche che i cittadini-elettori siano più consapevoli ed esigenti.

Sulla base delle sue esperienze di governo (prima di una grande università come la Bocconi di Milano, poi come Commissario europeo e infine come Presidente del Consiglio italiano in un momento particolarmente critico per il nostro Paese) Mario Monti offre il suo contributo di esperienza e di visione in una fase di sfida decisiva per il futuro delle nostre società e delle prossime generazioni.