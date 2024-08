Parole Ubikate in Mare, a Savona Dario Vergassola presenta “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale”

Savona. Sabato 3 agosto ore 21,15 Piazza Sisto IV a Savona ci sarà l’incontro con lo scrittore e comico Dario Vergassola e la presentazione del libro “Liguria, terra di mugugni e di bellezza. Guida ironico-sentimentale” edito da Mondadori Electa.

Modera Renata Barberis, letture a cura dell’attrice Margherita Sirello.

Dario Vergassola, comico, cantautore e scrittore (ospite di numerossimi programmi televisivi da Maurizio Costanzo Show, Carabinieri, Zelig, Dio vede e provvede, Le Iene, Parla con me con Serena Dandini, ecc) è nato e vive nella nostra Liguria, ma nonostante questo non se ne lamenta né mugugna in proposito. Anzi, ha deciso di raccontarne misteri e bellezze, abitanti e natura, cibo e leggende, attraverso itinerari meravigliosi che la attraversano da Ponente a Levante. Ironico e spietato con i difetti ma anche ignaro degli innegabili benché sconosciuti pregi dei liguri, ci fa scoprire gli angoli più nascosti, gli scorci più ambiti. Coste e crinali, sentieri e calette, ville e giardini, palazzi e chiesette vengono svelati dall’occhio esperto e dalla scrittura graffiante di un vero innamorato di questa splendida regione. Un prezioso vademecum per tutti i foresti – come vengono chiamati dai locali quelli che non sono nati in Liguria –, una guida per la sopravvivenza divertente e ricca di dritte imperdibili.