Parigi 2024, Kristen Faulkner: dalla vittoria “Ponente in Rosa” nel savonese all’oro olimpico

Ai Giochi di Parigi 2024 la gara in linea di ciclismo su strada è stata vinta dalla statunitense Kristen Faulkner, nuova campionessa olimpica.

L’azione decisiva è avvenuta a circa 3 km dell’arrivo, dove in un tratto in falsopiano l’atleta a stelle e striscie ha anticipato le altre battisttada con un deciso attacco da finisseur. Giungendo in solitaria sotto il suggestivo traguardo della Torre Eiffel.

Alle sue spalle Marianne Vos (Olanda), medaglia d’argento e Lotte Kopecky (Belgio), medaglia di bronzo. Quarta ungherese Blanka Kata Vas.

Faulkner, a marzo, era già stata protagonista sulle strade del savonese, aggiudicandosi la breve corsa a tappe Trofeo Ponente Rosa. Nell’occasione la competizione, partita con un cronoprologo nel porto di Loano, era prosegueita con una frazione da Bordighera a Pietra Ligure e terminata quindi nell’imperiese.