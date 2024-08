Parco eolico nell’entroterra imperiese, opere di connessione fino alla frazione di Campochiesa di Albenga

Albenga. Anche la frazione di Campochiesa di Albenga sarà interessata dal progetto di parco eolico, denominato “Imperia Monti Moro e Guardiabella” in Valle Arroscia, Impero, Media Valle Argentina, Prino e San Lorenzo. Lo riporta il quotidiano Riviera24.

“È prevista – è riportato nella presentazione del quadro progettuale – la realizzazione di una sottostazione elettrica, con collocazione sul territorio comunale di Borgomaro, nei pressi dell’aerogeneratore 01 e delle relative opere di connessione fino alla frazione Campochiesa di Albenga”.

“La tipologia di impianto prevista a progetto – si legge ancora – potrebbe dunque essere definita come diffusa in quanto gli aerogeneratori sono collocati su più parti del territorio ligure facente parte della provincia di Impera collegati da una strada, in parte già esistente, che corre lungo i crinali montani che dal Guardiabella giungono fino a Monte Arbozzaro. Nel complesso, come si può rilevare nella figura sottostante, l’area di installazione degli aerogeneratori si può suddividere in 3 sotto aree distinte: Nord: area del Guardiabella; Centro: area del Monte Moro; Sud: area del Monte Follia”.

“Ogni singolo aerogeneratore installato, di tipo VESTAS162, ha potenza singola di 6,20 MW per una potenza complessiva pari a 198,4 MW. L’altezza massima degli aerogeneratori sarà di 209 metri il che le renderà visibili, in condizioni meteo ottimali, già dal colle di Nava a nord e dalla costa a sud”.