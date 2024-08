Pappagallo smarrito a Bastia d’Albenga: appello per ritrovare “Meeko”

Albenga. Nella mattina di oggi è stato smarrito a Bastia d’Albenga una specie di pappagallo, che risponde al nome di “Meeko”.

“Ha tre anni, è piccolino, spaventato e non é in grado di mangiare o bere da solo in natura” dice la proprietaria dell’esemplare Bianca, che ha lanciato un appello anche tramite i social per ritrovarlo prima possibile.

Meeko é scappato dopo che la porticina del mangiare é rimasta aperta.

“Non provate ad avvicinarlo, ha paura e se lo fate potrebbe volare via. Non percorrono grandi distanze e di notte non volano, però si mimetizzano bene tra gli alberi” aggiunge.

“Chiunque lo avvisti o ne abbia notizie mi può contattare al numero: 3383827896”.

“Per favore contattatemi subito e se riuscite, condividete la mia richiesta: vorrei solo riaverlo a casa sano e salvo” conclude la proprietaria nel suo messaggio.