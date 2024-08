Pallavolo, esordio alle Olimpiadi per l’albisolese Ilaria Spirito

Un 2024 da incorniciare per Ilaria Spirito. La pallavolista albisolese, di ruolo libero, ha vinto con i colori del Chieri la Coppa Cev, ha preso parte alla spedizione vittoriosa dell’Italvolley alla Nations League e si è guadagnata la convocazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Un bel traguardo arrivato a 30 anni, classe 1994, anche se le speranze di scendere in campo non erano molte, visto che è stata chiamata come tredicesima. Tuttavia, coach Julio Velasco ha deciso inserirla nella lista delle 12 che hanno affrontato la Turchia e l’ha fatta entrare nel primo set, per aiutare a “non far cadere a terra” i colpi delle turche.

Una bella vittoria per 3 a 0, con i set terminati 25-14, 25-16 e 25-21. Ora testa ai quarti di finale che si svolgeranno martedì.