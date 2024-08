Pallacanestro Alassio, va in archivio una grande edizione dell’ANGT 3vs3

Alassio. Sessantadue squadre partecipanti provenienti da Liguria, Lombardia e Piemonte confermano la bontà del torneo 3vs3 ANGT di Alassio giunto alla quarta edizione e che si è svolto il 2 e 3 agosto al PalaRavizza di Alassio con il patrocinio del Comune.

Più di duecentocinquanta partecipanti sono scesi in campo per contendersi i titoli nelle varie categorie, ecco come è andata: Nella categoria Senior (16 squadre iscritte) a prevalere sono stati gli alassini Becks che, dopo ben quattro ore di torneo, hanno da prima passato la fase a gironi e successivamente si sono aggiudicati le partite ad eliminazione diretta. In Under 17 maschile, dodici squadre iscritte, a vincere è stata una compagine cuneese (Chi Segna F…) davanti a due squadre ponentine, quarto posto per un terzetto genovese.

Nel Femminile, in una finale tutta ponentina, la vittoria è andata alle “Atletiche ma non troppo”. In Under 15 è un terzetto imperiese e precisamente di Sanremo-Bordighera ad aggiudicarsi il titolo davanti a una squadra di Varese. Nell’Under 14, otto squadre iscritte, il titolo, in un derby tutto genovese, è andato alla squadra di “Zero Caffè”. Nell’Under 13, dieci squadre iscritte, si torna a parlare alassino-ponentino con con la vittoria del Team ABC su una compagine genovese. Nella categoria dei più piccoli, il Minibasket con sette squadre iscritte, gli alassini trovano un secondo e terzo posto dietro a un terzetto genovese-piemontese molto forte.

“Grazie a tutte le squadre partecipanti, allo Staff che ha dato una mano sia per la preparazione che per i due giorni del torneo risultando fondamentale per la riuscita dello stesso, agli arbitri, a chi ci ha aiutato a cercare i premi, al Comune e alla Gesco per il patrocinio, ad AGA e a la Fursina per il servizio ristoro, ad Armani Jeans Milano, a Derthona Basket, a tutte quelle aziende, ditte, negozi che hanno sostenuto l’evento con i loro premi che sono risultati molto apprezzati dai partecipanti. Ora qualche giorno di riposo poi a settembre riprenderà tutta l’attività della Pallacanestro Alassio in collaborazione con New Basket ABC Ponente per le giovanili con le iscrizioni e le prove gratuite che andranno avanti per tutta la stagione. Per quanto riguardo il torneo 3vs3, disciplina olimpica molto amata dai giovani, diamo appuntamento al 2025 con la quinta edizione dove cercheremo di migliorare ulteriormente la “macchina organizzativa” mettendoci sempre la nostra passione che è alla base di tutto ciò che proviamo a fare”.