Finale Ligure. Nuova cartellonistica, otto nuove installazioni per le mountain bike previste a Finalborgo, oltre ad una campagna di educazione civica e stradale, “Follow the rules”, e di sensibilizzazione a tutela del territorio. Così Finale Ligure vara la nuova gestione dei flussi turistici outdoor con una regolamentazione fondata sull’informazione e l’accoglienza anche grazie all’integrazione vigile di quartiere e steward dedicati frutto della collaborazione tra Comune e consorzio FOR.

“L’impegno di tutti, per un turismo sostenibile!” è il messaggio lanciato dal Comune finalese.

Il piano messo a punto dall’amministrazione comunale è stato realizzato anche con il contributo e la collaborazione operativa di FOR – Finale Outdoor Region – e della polizia locale finalese, che sarà impegnata nelle attività di controllo e rispetto delle regole.

“Si tratta della realizzazione di uno dei nostri punti programmatici – afferma il sindaco Angelo Berlangieri, che ha condotto anche una serie di incontri con gli operatori turistici -. Una nuova e diversa governance è indispensabile per integrare al meglio lo sviluppo di un settore strategico con le necessità cittadine e dei suoi rioni”.

guarda tutte le foto 11



Nuovo iniziative per l’outdoor a Finale Ligure

Un pacchetto di linee guida per promuovere comportamenti sicuri, responsabili e decorosi: “A Finale Ligure ci piace pensare che la bellezza sia il risultato di azioni concrete, della cura e dell’attenzione di chi ci ha preceduto. Una bellezza che è sostenibilità, e che dobbiamo, tutti insieme, continuare a tutelare. Una scelta che riguarda ognuno di noi e una responsabilità collettiva a cui siamo orgogliosi di aderire” ricordano il Vice Sindaco e Assessore al turismo Maura Firpo, l’Assessore allo Sport Valter Sericano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Folco.

14 semplici regole, raffigurate in cartelli bilingue di immediata interpretazione visiva, invitano turisti e cittadini a comportarsi in maniera responsabile e rispettosa della convivenza civile e del territorio.

Ad essere richiamate sono quindi le norme di sicurezza stradale collegate alla circolazione delle biciclette – quali ad esempio non pedalare contromano o sui marciapiedi, condurre la bici a mano nei centri abitati e parcheggiare le bici nelle apposite rastrelliere – ma anche di tutela dell’ambiente e del decoro. #iorispettoFinale è l’hashtag di riferimento della campagna, che sarà veicolata con apposita segnaletica in città, oltre che online sul sito VisitFinaleLigure.it e sui canali social della destinazione. Ruolo fondamentale nella diffusione dell’iniziativa avranno anche gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), che porteranno le novità a conoscenza dei visitatori.

“Come parte del nostro impegno per un turismo sostenibile e per l’implentazione del valore del turismo outdoor, abbiamo introdotto alcune regole di convivenza per garantire che ogni visitatore e ogni residente, senza distinzioni, possa godere della città, rispettando l’ambiente e la comunità. Perché bellezza e sostenibilità non siano solo parole, ma un gesto quotidiano di tutti”, conclude il sindaco Berlangieri.

E ci sono anche due ulteriori novità a cui l’amministrazione comunale sta lavorando insieme al Consorzio FOR: l’istituzione di steward per sensibilizzare i visitatori, facilitando il rispetto delle regole, e il potenziamento degli stalli per le biciclette nei centri storici, a partire da Finalborgo. Si cercherà anche di individuare un bike-park per depositare le biciclette per un tempo limitato.

“Siamo tutti pienamente consapevoli dell’importanza che il turismo outdoor riveste per il nostro territorio. Non dobbiamo mai dimenticarci che si tratta di un fenomeno che va seguito costantemente, analizzato nelle sue tendenze di mercato per rispondere alle sempre mutevoli preferenze ed esigenze dell’utenza e calato nella realtà del nostro territorio naturale, fragile e da preservare con il massimo dell’impegno”, il commento di Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio FOR.

“La limitata disponibilità di spazi, di cui ci occupiamo ora, rende indispensabili alcune azioni concrete, affrontabili con un lavoro condiviso e cooperazione, ingredienti questi per la ricetta più importante che è indispensabile tutti i territori portino avanti nel presente e nel futuro. L’installazione sul nostro territorio comunale di cartellonistica dedicata e di stalli per le biciclette rappresenta un ottimo punto di partenza per accogliere in modo più adeguato i nostri visitatori, proprio come avviene in altre destinazioni turistiche. Questi interventi non solo miglioreranno l’esperienza dei nostri ospiti, ma contribuiranno anche a preservare la vivibilità del territorio per i residenti. Siamo convinti che il nostro pubblico accoglierà favorevolmente queste iniziative, così come ha fatto con la ‘For You Card’, l’unico strumento che, grazie alla collaborazione degli utenti stessi e degli operatori aderenti, ci consente di mantenere costantemente il nostro territorio in ottime condizioni”.

È questo un primo pacchetto di iniziative pienamente in linea con la tendenza dei flussi turistici registrati dall’Osservatorio regionale nei primi mesi del 2024 e strettamente connessi al turismo outdoor: da gennaio a maggio Finale Ligure ha contato infatti 229.000 presenze, di cui per la prima volta oltre la metà (51%) di provenienza internazionale, con un incremento (+50.000 presenze rispetto al 2019) che compensa la decrescita del mercato interno (-20.000 presenze rispetto al 2019).