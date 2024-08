Ospedale San Paolo, Pd Savona: “Accorpamento tra ortopedia e infettivologia è una scelta priva di logica”

Savona. “La pandemia COVID-19 ha scosso il mondo e anche la nostra comunità savonese e abbiamo pensato che fossero davvero eroi i professionisti della sanità che ci hanno curato in condizioni molto eccezionali, ma a pochi anni di distanza sembra che quel momento sia già dimenticato e che la centralità di un reparto come quello di malattie infettive possa essere accorpato qui e là senza la dignità che merita”. Lo dichiara Simone Anselmo, Segretario Dell’Unione Comunale di Savona Partito Democratico.

“La qualità di un reparto e la sua attrattivita per validi professionisti e specializzandi dipende anche dal valore che si dà alla sua dimensione organizzativa. Il pd savonese sostiene gli argomenti dell’ex primario Marco Anselmo auspicando un ripensamento del POA (piano organizzativo aziendale) da parte dei vertici della Asl. Il nostro ospedale di città capoluogo non può essere continuamente indebolito. Soltanto poche settimane fa il nostro consigliere regionale Roberto Arboscello segnalava come il nuovo piano operativo aziendale di ASL 2 mettesse a rischio l’esistenza della struttura complessa di malattie infettive del San Paolo”.

“Da parte di ASL e maggioranza si rispondeva dando ampie rassicurazioni, ma ora constatiamo che il reparto verrà accorpato nientemeno che con Ortopedia, in una scelta priva di logica organizzativa che renderà meno agevole il lavoro di medici e infermieri e che contribuirà ancora una volta al depotenziamento dei servizi del San Paolo: un altro passo nella direzione della demolizione del servizio sanitario pubblico operata dal centrodestra regionale. Nei giorni scorsi vi è stata anche una commissione dedicata in Comune, dove i manager della Asl 2, nominati da questa disastrosa destra, sono stati tragicamente inconcludenti, senza fornire le dovute risposte nonostante i solleciti del gruppo consigliare del Pd che più volte ha provato a ottenere risposte chiare sulle tante attuali problematiche, il vuoto assoluto”.

“Tra pochi mesi, fortunatamente, i cittadini saranno chiamati alle urne: questo sfacelo deve finire. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, nella difesa della Sanità pubblica senza sé e senza ma”, conclude.