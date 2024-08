Ordinanza balneare a Ceriale, Nervo replica: “Danno di immagina al nostro paese che si poteva evitare intervenendo in tempo”

Ceriale. “I cittadini sono ormai abituati al comportamento del vice sindaco Giordano che quando non sa come rispondere alle domande che gli vengono poste fa finta di non capire e si arrampica sugli specchi perché nessuno ha mai affermato che non dovesse essere emanata l’ordinanza di divieto di balneazione, anzi, ritengo che fosse un atto obbligatorio di fronte ad una situazione di emergenza che vedeva coinvolta la salute pubblica”. Dichiara il capogruppo di opposizione a Ceriale Piercarlo Nervo.

“Io ho semplicemente affermato che vi sia stato un danno di immagine per il nostro paese, che si sarebbe potuto evitare, intervenendo in tempo visto che la tubazione che era danneggiata da mesi; cosa di cui il vice sindaco era al corrente e sulla quale tace. Inoltre ho richiesto spiegazioni per capire come mai il vice sindaco ha ricevuto una segnalazione in data 12.08.2024 alle ore 20.00 e la servizi ambientali è intervenuta il giorno successivo alle ore 10.00: mi risponda su questo e non continui a tacere”, prosegue.

“Infatti – continua – l’analisi di routine fatta da Arpal il 12.08.2024 alle ore 11.10 presentava valori già fuori norma e il giorno successivo (13.08.2024) alle ore 11.55 l’Arpal ha effettuato una campionatura suppletiva (ovviamente per accertare se erano rientrai i valori) determinando che i valori degli enterococchi intestinali erano passati da 2500 a 6500 e quelli degli escherichia coli da 2100 a 2400: forse se il vice sindaco si fosse preoccupato di far intervenire in modo celere la società e lo sversamento non fosse continuato per tutta la notte il giorno successivo i valori sarebbero rientrati, e magari non ci sarebbe stata la necessità di emanare l’ordinanza, su questo non ha nulla da dire? Lui che è onnipresente su tutto, ma questa volta è lui ‘ad essere stato in raccoglimento lasciando le cose al fato..'”.

“Mi avrebbe fatto piacere che il Sindaco si fosse espresso su quanto accaduto per chiarire la situazione, ma purtroppo, come ormai capita su ogni argomento tace. In ultimo, per quanto riguarda il ripascimento vorrei nuovamente ricordare che non si è mai visto fare un ripascimento al mese di ottobre che sarà sicuramente inutile e saranno soldi buttati via, anche se non è una spesa sostenuta direttamente dal comune ma che verrà sostenuta per la maggior parte con fondi Regionali, non vuol dire che debbano essere utilizzati in malo modo perché sono sempre soldi pubblici, lo dico a lui che si fa sempre paladino dei risparmi idrici ed energetici ma anche su questo intervento fa finta di non capire”, conclude.