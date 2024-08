Ordigno bellico ritrovato in mare all’entrata del porto di Genova: a rischio il traffico navale

Liguria. Un ordigno bellico della seconda guerra mondiale è stato trovato in mare all’entrata di levante del porto di Genova durante le attività di bonifica per la costruzione della nuova diga foranea.

Il rinvenimento è avvenuto nel primo pomeriggio a poche decine di metri dal fanale rosso all’imboccatura del porto, a una profondità di 28,6 metri, parzialmente interrato sotto il fondale. Si tratta di un proiettile d’artiglieria (un colpo di cannone) di fabbricazione tedesca, prodotto nel 1939, lungo 38 centimetri con un diametro di 85 millimetri, con tre corone di forzamento sulla parte posteriore. All’interno c’è ancora l’esplosivo, quindi è potenzialmente pericoloso.

Sul posto sta intervenendo la Capitaneria di porto che nelle prossime ore potrebbe emettere provvedimenti di interruzione del traffico navale in entrata e in uscita. Alle 19.00 è prevista una riunione in seguito alla quale dovrebbe essere emessa un’ordinanza specifica. Per ora l’ordigno è segnalato in superficie con un gavitello.

Il recupero sarà affidato agli specialisti del Comsubin e del nucleo Sdai (sminamento difesa anti mezzi insidiosi) della Marina militare della Spezia, probabilmente nella mattinata di martedì.

Notizia in aggiornamento.