Ordigno bellico davanti al porto, rimandato l’intervento degli artificieri

Liguria. È rimandata a domani (mercoledì) la rimozione del proiettile della seconda guerra mondiale trovato lunedì pomeriggio in mare nei pressi dell’imboccatura del porto di Genova. L’intervento era previsto per oggi, ma gli artificieri subacquei del nucleo Sdai della Marina militare non sono riusciti ad arrivare dalla Spezia per un problema tecnico al carrello che avrebbe dovuto trasportare il loro gommone.

Così la delicata operazione è stata ulteriormente posticipata. I sommozzatori specializzati salperanno in mattinata da Molo Giano supportati dai tecnici della Drafinsub, la ditta che ha rinvenuto l’ordigno esplosivo durante le attività di bonifica per la costruzione della nuova diga, e dal Roan della guardia di finanza. Dopo le procedure preparatorie si immergeranno a 28 metri di profondità, preleveranno il proiettile e lo porteranno a tre miglia dalla costa per farlo brillare attraverso l’esplosione controllata di un’altra carica collocata nelle vicinanze.

L’ordigno, segnalato con un apposito galleggiante, giace sul fondale all’imboccatura di levante del porto, pochi metri a sud del fanale rosso posto all’estremità della diga foranea. Si tratta di un colpo di cannone prodotto in Germania nel 1939, lungo 38 centimetri e con un diametro di 85 millimetri, concepito per bucare gli scafi delle navi nemiche. Presente tre corone di forzamento sulla parte posteriore ed è ancora in grado di esplodere se innescato.

Nel frattempo è sempre in vigore l’ordinanza della guardia costiera che vieta la navigazione, la pesca e qualsiasi attività in un raggio di 100 metri dal punto del ritrovamento. Domani, durante le operazioni del nucleo Sdai, potrà essere disposta la chiusura temporanea alla navigazione in entrata e in uscita dallo scalo per ragioni di sicurezza. La decisione, assunta formalmente dalla Capitaneria, dipenderà comunque dalle valutazioni degli artificieri.