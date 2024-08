Ondate di calore, a Spotorno predisposti punti di refrigerio e di sosta all’interno di locali climatizzati

Spotorno. L’Amministrazione Comunale di Spotorno, in collaborazione con la P.A. Croce Bianca, il Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno e la R.P. Opera Pia Siccardi Berninzoni ed AIB come risposta alle ondate di caldo previste per il mese di agosto, ha predisposto, in favore di tutta la cittadinanza, una rete di punti di refrigerio e punti sosta presidiati all’interno di locali climatizzati.

Tutti i soggetti fragili e/o in difficoltà, date le elevate temperature, potranno trarre sollievo presso le seguenti sedi:

· Croce Bianca – Via Venezia, 36 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

· Casa del Turismo, presso Giardini Lungomare Marconi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00

· Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno – presso Parco Monticello dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (e ven e sab 10-12)

· R.P. Opera Pia Siccardi Berninzoni – Via Verdi 33 dalle ore 8.00 alle ore 21.00

· Comune di Spotorno– Pza Carlo Stognone 1, LUN-VEN dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – MAR e GIO 9.00-16.00

Sono disponibili due numeri di telefono per informazioni e segnalazioni inerenti l’emergenza caldo, 335 7512234 UFFICIO SERVIZI SOCIALI da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00, 335 7512235 COMANDO POLIZIA MUNICIPALE sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00 lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00

“Grazie alla collaborazione con le nostre realtà associative la nostra comunità riesce sempre a mettere in campo risorse straordinarie per le emergenze che ci troviamo ad affrontare. Come nel 2023, siamo riusciti a elaborare una risposta concreta e pratica in poco tempo, creando una rete di punti di refrigerio presidiati in cui chi ha necessità può recarsi per riposare nei periodi previsti di caldo estremo” dice il Sindaco Mattia Fiorini. E’ stata prevista inoltre l’eventualità di una seconda fase, attivabile in caso di grandi affluenze, che metterà a disposizione ulteriori locali idonei ad affrontare l’emergenza caldo. Nei prossimi giorni verranno diffusi manifesti ed avvisi per pubblicizzare l’iniziativa. Le ondate di caldo estivo diventeranno sempre più frequente nei prossimi anni, perciò tutta l’esperienza che stiamo mettendo in campo con queste esperienze sarà preziosa per il futuro”