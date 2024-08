Ondata di maltempo: danni nel ponente ligure tra pioggia forte, vie allagate e trombe marine

Liguria. Una violenta ondata di maltempo ha scosso il Ponente ligure , in particolare (per ora) la zona di Ventimiglia e dell’imperiese, e la Costa Azzurra questa mattina (15 agosto), causando danni considerevoli.

Come riporta Riviera24, raffiche di vento fino a 100 km/h hanno sferzato Ventimiglia, mentre una tromba marina ha capovolto le imbarcazioni del circolo velico di Ospedaletti.

Nonostante le previsioni locali avessero indicato l’imminente tempesta, la Regione Liguria non ha emesso alcuna allerta meteo.

A Sanremo, alberi sono caduti in via Nuvoloni e allagamenti hanno interessato via Fiume, con la polizia locale mobilitata in stato di allerta.

A Imperia, le raffiche di vento hanno rovesciato diversi banchi del mercato di Porto Maurizio, causando ulteriori disagi.

A Vallecrosia, il lungomare ha subito gravi danni, mentre a Bordighera si registrano allagamenti e danni agli stabilimenti balneari.