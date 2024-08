Oliviero Toscani shock: “Ho una malattia incurabile”.

Toscani, in merito alla tragedia del crollo del Ponte Morandi, aveva affermato: “Ma a chi interessa che caschi un ponte, smettiamola“. Nonostante i conduttori abbiano sottolineato l’importanza della vicenda per le vittime, Toscani replicò: “A me non interessa questa storia qui. Benetton sponsorizza un centro culturale”, ignorando il legame della famiglia Benetton con la gestione delle autostrade. Queste dichiarazioni suscitarono ampio sdegno e polemiche, contribuendo a una discussione nazionale sulla responsabilità e il ruolo dei personaggi pubblici in simili tragedie.