Olimpiadi, nuoto artistico: la squadra azzurra chiude all’ottavo posto

Parigi. La squadra del nuoto artistico chiude all’ottavo posto i XXXIII Giochi Olimpici estivi. Ci ha provato senza fare calcoli. Le nostre Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino e la riserva Susanna Pedotti avrebbero meritato un epilogo differente e meritano una standing ovation per impegno e forza di volontà.

Come riporta Federnuoto, sono quarte ad esibirsi. Meglio così, la pressione è minore. Il tema dell’Acro è quello di Doha con un coefficiente da 26.450. Le maschere di Venezia non commettono errori, percorso netto e 241.9866 punti (160.3866 per gli elementi e 81.6000 per l’impressione) ma anche le francesi, prima di loro e nelle due routine precedenti, non sbagliano e rimangono davanti e con 886.6487 sono in corsa per una medaglia fino alla fine. Vince la Cina, già campione del mondo, che nuota con le stesse otto titolari di Doha, sfiorando i mille punti: 996.1389 grazie ai 283.6934 dell’acrobatico. Argento agli Stati Uniti e bronzo alla Spagna. Si torna a gareggiare venerdì 9 e sabato 10 agosto con tecnico e libero del doppio: 18 coppie con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero a rappresentarci.

A chi martedì sera le domandava cosa avremmo dovuto aspettarci dall’Acro azzurro, il direttore tecnico Patrizia Giallombardo rispondeva sorridente e guascona “Voleremo”. E’ stata di parola e con lei lo sono state le ragazze azzurre; sempre generose, sorridenti, determinate in acqua e fuori. Per l’acrobatico hanno tenuto il tema dei mondiali di Doha, Le maschere di Venezia, che era piaciuto molto e resta facilmente riconoscibile. Hanno aumentato la velocità e la difficoltà. In Qatar era state seste (213.3501) davanti alle giapponesi con oltre 6 punti di vantaggio. Vinsero le cinesi, davanti alle ucraine e alle statunitensi che salgono un gradino. La Spagna era finita quinta, dietro al Canada e stasera è di bronzo. Quasi sei mesi dopo la classifica olimpica cambia le gerarchie mondiali e soltanto la Cina rispetta i pronostici con una medaglia d’oro strameritata dal primo all’ultimo movimento.

L’Italia ha dato tutto ciò che aveva, forse anche di più, cercando di ricucire quel gap inziale post tech che non meritava e senza il quale, probabilmente, adesso avrebbe coronato il sogno olimpico. Il terzo posto guadagnato sul campo gara, senza errori nella routine tecnica, è inverosimilmente diventato quinto, quando, a gara chiusa e classifica definita, la commissione tecnica accettava il ricorso di Giappone e Stati Uniti. Un colpo che pesava sul morale e avrebbe messo ko chiunque. Non queste ragazze, abituate a superare ben altre difficoltà in gara e fuori. Il tempo di metabolizzare e via con la routine free dove cercare di limitare i danni e non perdere troppi punti nella combinata per arrivare all’ultima giornata con qualche chance ancora accesa. Il loro Acrobatico è piaciuto anche qui a Parigi e la strada intrapresa è quella giusta. Grazie a tutti: atleti, tecnici, dirigenti e società.

La classifica della routine Acro e i punti totali

1. Cina 283.6934 e 996.1389

2. Stati Uniti 271.3166 e 914.3421

3. Spagna 267.1200 e 900.7319

4. Francia 268.8001 e 886.6487

5. Giappone 252.7533 e 880.6841

6. Canada 253.0567 e 859.2229

7. Messico 263.4567 e 853.7932

8. Italia 241.9866 e 845.9670

9. Australia 211.9766 e 728.4358

10. Egitto 219.2267 e 705.9814

Le ultime due giornate dedicate ai doppi

Insieme alle azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero sono in gara altre 17 coppie di Australia, Austria, Canada, Cina, Corea, Egitto, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Israele, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Spagna, Stati Uniti e Ucraina. Linda Cerruti, 30 anni, savonese, alla sue terza Olimpiade dopo Rio 2016 e Tokyo 2021 (in entrambe quinta con il team e sesta nel duet) e Lucrezia Ruggiero, 24 anni, romana, all’esordio nei Giochi, per il doppio tecnico portano il Can-can in onore alla Francia e per il doppio libero hanno preparato Horror.

4^ giornata – venerdì 9 agosto, ore 19:30

Routine tecnica doppio – 18 coppie

con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero

Tema: Can-can

5^ giornata – sabato 10 agosto, 19:30

Rotine libera doppio – FINALE in cui si assegnano le medaglie del doppio

con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero

Tema: Horror