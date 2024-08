Parigi. L’Italia non parteciperà al Duo nel nuoto artistico alle Olimpiadi di Parigi 2024.

“Con profondo dispiacere, la Federnuoto comunica la rinuncia al doppio di nuoto artistico per l’indisponibilità di Linda Cerruti. La plurimedagliata mondiale ed europea ha febbre alta e verte in condizioni che non le consentono di gareggiare. L’azzurra, non sostituibile, è risultata negativa al covid” scrive in una nota la FIN.