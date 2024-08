Occhiaie nere: cause e consigli utili per trattarle

Tra gli inestetismi più odiati dal pubblico femminile (ma anche da quello maschile) ci sono le occhiaie: di varie sfumature, fino alle più intense nere, hanno diverse cause e seppur possano essere trattate difficilmente riescono ad essere eliminate del tutto.

Con il trucco vengono coperte, i trattamenti beauty o di medicina estetica sono di supporto ma è altrettanto importante comprenderne le tipologie, l’origine e mantenere uno stile di vita equilibrato. Pigmentate, vascolare o infossate ma le più comuni sono quelle scure. Se soffri di occhiaie nere le cause sono da ricercare in uno stile di vita particolarmente intenso e stressante, disidratazione o poco riposo ma anche la genetica ha la sua parte. Proviamo a scoprirne di più insieme.

Occhiaie nere: cosa c’è da sapere

Ti sei mai svegliata con quelle fastidiose occhiaie nere che sembrano voler rovinare la tua giornata? Non sei solo. Le occhiaie scure risultano più comune di quel che pensi: indipendentemente dall’età o dalla cura del proprio corpo colpiscono e segnano il viso facendolo apparire più stanco e meno luminoso.

Non si tratta di una problematica medica, ma è evidente che chi tiene ad avere un aspetto radioso si trova a combattere con un volto affaticato e spento. Si parla di occhiaie nere quando l’alone attorno agli occhi diventa incredibilmente scuro, soprattutto in confronto con il resto dell’incarnato. A seconda del proprio sottotono o di altri fattori, le sfumature possono variare verso toni violacei, bluastri o grigi.

Per comprenderne il fenomeno bisogna analizzare la tipologia della pelle: rispetto ad altre zone del volto, qui la cute è più sottile, è ricca di ghiandole sebacee e sudoripare ed è molto più predisposta a sviluppare macchie, rughe o segni del tempo per la sua delicatezza.

Quali sono le cause?

Sono diversi i motivi per cui potresti trovarti a lottare contro le occhiaie scure. Tra le principali c’è la genetica: proprio come altri difetti fisici o inestetismi potremmo avere una predisposizione a sviluppare una iperpigmentazione nella zona perioculare.

Ad enfatizzarle ci pensa lo stile di vita: non solo non bere a sufficienza avendo problemi di disidratazione, non tenere un corretto ritmo sonno veglia, non riposare a sufficienza e seguire un’alimentazione sregolata influiscono notevolmente.

Non va dimenticata che quella zona si scurisce per edemi e cattiva circolazione: con il passare degli anni, anche l’età è da considerare un fattore determinate della loro comparsa o maggiore evidenza.

Come prevenirle

La prevenzione è possibile, adottando alcune piccole attenzioni quotidiane riuscirai a ridurne la loro comparsa o quanto meno a non renderle eccessivamente evidenti. Il primo step è sicuramente quello di ricordarsi sempre di applicare una protezione solare con SPF adeguato, non solo in spiaggia ma anche in città.

Come accennato, altrettanto importante è mantenere una dieta equilibrata, scegliendo di avere un’alimentazione varia ricca di vitamine e minerali, ma soprattutto prediligendo il ferro e la vitamina C e K che aiutano a mantenere la pelle in salute.

Le cattive abitudini vanno eliminate o quantomeno limitate; meglio prestare attenzione al fumo che va ridotto il più possibile, così come il consumo di alcool. Un consiglio in più? Avere cura della pelle del viso con una skincare quotidiana attenta che parte dalla detersione e dall’idratazione, magari scegliendo un contorno occhi specifico per combattere le occhiaie.