Nuovo piano di zonizzazione acustica per le aree Ferrania. Più Cairo: “Ci attende qualche sorpresa?”

Cairo Montenotte. Nuovo piano di zonizzazione acustica per la frazione di Ferrania. La giunta comunale guidata dal sindaco Paolo Lambertini ha affidato l’incarico per sanare, come spiega l’assessore all’ambiente Ilaria Piemontesi, “una situazione critica che rende non univoca la lettura dei parametri di riferimento. In particolare si sono registrati problemi con lo stabilimento Ferrania Chemicals, le cui emissioni, secondo Arpal, non erano conformi al piano comunale. Semplicemente un atto dovuto, quindi, per avere un quadro preciso e legittimo”.

Una procedura, che, però, non ha mancato di suscitare qualche perplessità da parte del gruppo di opposizione “Più Cairo”. Come sottolinea il consigliere del Pd Alberto Poggio, “durante la commissione ambiente siamo stati informati sommariamente di questa necessità, su cui non c’è nulla da eccepire. Quello che però non possiamo fare a meno di notare è un’attenzione recente e intensa da parte del Comune verso un’area industriale per la quale, secondo quanto riportato ultimamente dagli organi di stampa, c’è fermento ed è come se a breve ci fossero novità. Ci auguriamo interessanti, soprattutto sul piano occupazionale, ma i nostri timori sono sempre alti”.

“Oltre al nuovo piano di zonizzazione acustica, proprio negli scorsi giorni si è parlato di Viale della Libertà, ceduto al Comune dopo anni di attesa da Ferrania Chemicals, la quale attende un acquirente per un cambio di gestione aziendale – prosegue Poggio – Inoltre sappiamo che all’interno del sito industriale ci sono ancora lotti da insediare, e questi passaggi non allontanano il timore dell’arrivo di un impianto poco gradito ai cairesi, come un termovalorizzatore, di cui si discute da tempo. Saremo vigili e vaglieremo con cura tutti i documenti prodotti sperando di conoscere per tempo ciò che è previsto nel prossimo futuro”.