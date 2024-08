Nido tartaruga Caretta Caretta, a Pietra Ligure installata la gabbia di protezione

Sul quinto nido della stagione 2024 in Liguria sulla spiaggia di Pietra Ligure, presso i bagni Iguana Beach, nel tratto di levante, l’ufficio tecnico comunale ha provveduto a posizionare la gabbia di protezione, appositamente realizzata secondo le indicazioni degli esperti del GLIT, a salvaguardia del sito di nidificazione della tartaruga Caretta caretta che, con meraviglia e stupore di tutti, nella notte fra il 13 e 14 agosto ha deposto le sue uova a pochi metri dalla linea di battigia.

Contemporaneamente gli esperti volontari dell’associazione Menkab Giulia e Tommaso, insieme al referente per il programma Eco -School/FEE/Bandiera Verde per il plesso scolastico Sordo, autore ed esperto di biologia marina Davide Siri e l’assessore all’ambiente Cinzia Vaianella hanno fatto attività di informazione e sensibilizzazione “in merito a questo evento importante e straordinario che ha sorpreso ed entusiasmato tutta l’amministrazione” affermano dal Comune pietrese.

“Tutti gli uffici comunali competenti si sono immediatamente attivati per salvaguardare il nido e le future tartarughine, cittadini e turisti”.

“Sul sito è costantemente attivo un sistema di monitoraggio che fa capo al GLIT, il quale raccoglierà tutte le informazioni necessarie e indicherà tempistiche e procedure da mettere in atto in attesa del lieto evento. Grazie alla Romano Srl, gestori dei Bagni Iguana, per tutta l’attenzione e disponibilità verso questa “operazione” veramente straordinaria!”.