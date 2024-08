Nel savonese è boom di emergenze: tra pronto soccorso e PPI oltre 1.500 accessi in 3 giorni

Savona. Boom di emergenze nel savonese questa estate, favoriti sicuramente dall’ondata di caldo che ha investito anche la Liguria. Un trend di cui vi avevamo già parlato a luglio, che viene rilanciato con forza anche nei primi giorni di agosto, in cui comunque il sistema è riuscito, ancora una volta, a reggere all’urto.

Basti pensare che, solo nelle giornate del 10, 11 e 12 agosto gli accessi tra pronto soccorso e punti di primo intervento ha superato quota 1.500 (1.506), con una media di circa 500 al giorno.

Entrando nello specifico: al pronto soccorso del San Paolo hanno fatto accesso 638 persone (185, il 10 agosto; 208, l’11; 245, il 12), mentre in quello di Santa Corona sono stati 520 (166, il 10 agosto; 179, l’11; 175, il 12).

Per quanto riguarda, invece, i punti di primo intervento: c’è stato un totale di 168 accessi a quello di Albenga (58, il 10 agosto; 42, l’11; 68, il 12), mentre in quello di Cairo sono stati 71 (27, il 10 agosto; 17, l’11; 27, il 12).

A questi si aggiungono gli accessi in ambulatori di bassa complessità: sono stati in totale 109.

“Questi dati rappresentano il grande lavoro gestito dai nostri operatori, in particolare dei servizi di emergenza-urgenza, – hanno fatto sapere da Asl2. – Sono numeri importanti che confermano la nostra scelta di differenziare la risposta attraverso l’attivazione degli Ambulatori a bassa complessità a supporto dei Pronto soccorso e dei Punti di Primo Intervento della nostra Asl”.

In chiusura, non mancano parole di stima ed elogio al personale: “Ringraziamo tutto il personale per l’impegno dimostrato nella gestione dei numerosi pazienti e ricordiamo ai cittadini e ai turisti in caso di problemi sanitari di modesta entità di contattare il proprio Medico di base o di recarsi presso gli Ambulatori dedicati”, hanno concluso dall’azienda sanitaria savonese.