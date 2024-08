Velox sulla via Aurelia a Pietra approvato dal Ministero ma non omologato: giudice dichiara illegittime le sanzioni da maggio 2023

Pietra Ligure. Il Giudice di Pace di Savona ha dichiarato l’illegittimità dell’apparecchiatura utilizzata dalla polizia municipale di Pietra Ligure per la rilevazione della velocità sulla via Aurelia, all’altezza del chilometro 603 (in corrispondenza dell’attraversamento pedonale antistante i Bagni Gianni), in quanto tale apparecchiatura non risulta omologata. E’ quanto deciso in accoglimento di un ricorso proposto dal cittadino loanese P.B., difeso dall’avvocato Umberto Luzi di Finale Ligure, che si era visto notificare dal Comune di Pietra Ligure nove differenti sanzioni amministrative per violazione del limite di velocità (di 50 chilometri orari) nel periodo dal 3 al 17 maggio 2023.

L’apparecchiatura utilizzata era entrata in funzione il 2 maggio 2023 e, nei giorni immediatamente successivi, il motociclista era transitato sotto la postazione (anche più volte al giorno) collezionando nove infrazioni per un importo totale di circa 1.400 euro e relativa decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Osserva l’avvocato Luzi: “L’apparecchiatura elettronica installata dal Comune di Pietra Ligure consente la rilevazione della velocità dei veicoli e la contestazione differita dell’infrazione. Tuttavia, la normativa prevede che detti sistemi, sebbene approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, debbano necessariamente essere accompagnati dalla specifica omologazione, finalizzata a garantirne la perfetta funzionalità e precisione. Omologazione che, in questo caso, risultava mancante, con conseguente accoglimento del ricorso ed annullamento di tutte le sanzioni”.

La sentenza segue l’orientamento della Corte di Cassazione che, lo scorso aprile, aveva affermato il principio di non equivalenza tra approvazione ed omologazione degli apparecchi di rilevazione: “Di fatto, con questa pronuncia – osserva ancora Luzi – tutte le sanzioni amministrative irrogate da maggio 2023 dalla polizia municipale di Pietra Ligure, a seguito di rilevamento con l’apparecchiatura TCS, sono illegittime”.